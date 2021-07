Unwetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Am Wochenende sind für Nordrhein-Westfalen abermals Unwetter vorhergesagt.

Die starken Gewitter treffen zwar nur einzelne, kleine Gebiete, um welche Orte es sich handelt, könne jedoch erst eine Stunde vor dem Unwetter vorhergesagt werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte.

Die Gewitter ziehen am Samstagnachmittag von Westen auf. Am Vormittag sei das Wetter zunächst sonnig, so der Meteorologe. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Auch am Sonntag bleibt das Wetter laut Vorhersage wechselhaft. Ein stabiles Hochdruckgebiet sei derzeit nicht in Sicht, so der Meteorologe.