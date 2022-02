Unwetter: Düsseldorf lässt vorsichtshalber Gasbeleuchtung an

Düsseldorf (dpa)

Wegen des drohenden Unwetters mit Regen, Orkan- und Sturmböen in Nordrhein-Westfalen sollen Teile der mit Gas betriebenen Beleuchtung in Düsseldorf bis Freitag eingeschaltet bleiben. Das teilte die Netzgesellschaft Düsseldorf am Mittwoch auf Twitter aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung mit. Möglicherweise werde die Maßnahme bis Samstag verlängert, hieß es in dem Tweet. «So soll verhindert werden, dass die glimmenden Zündglühstrümpfe ausgeweht werden. Bitte passt auf euch auf», schrieb das Unternehmen.

Von dpa