Unwetter: Krefeld bringt Ukraine-Flüchtlinge in Schule

Krefeld (dpa/lnw) -

Wegen der Unwettergefahr hat die Stadt Krefeld die vorübergehend in Leichtbauhallen im Forstwald untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine vorsichtshalber in eine Schule gebracht. Grund dafür sei die Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Stadt am Niederrhein, bei der auch Windböen in Orkanstärke vorhergesagt wurden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Von dpa