Unzufrieden mit Tattoo: Gericht weist Klage ab

Köln (dpa/lnw)

Mit der Forderung nach Schadensersatz, Rückzahlung eines Vorschusses und Schmerzensgeld in Höhe von 1750 Euro ist ein unzufriedener Tattoo-Träger beim Landgericht Köln abgeblitzt. Der Mann hatte in einem Studio eines seiner Tattoos ändern lassen wollen. Zusätzliche Schattierungen und ein 3D-Effekt sollten dazukommen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Von dpa