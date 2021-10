Unzufriedene Bielefelder wollen Pokal-Ablenkung nutzen

Bielefeld (dpa/lnw)

Trainer Frank Kramer und Sportchef Samir Arabi vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld sind vor dem Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 um Zuversicht bemüht. «Ich freue mich total auf dieses Spiel», sagte Kramer trotz der Negativ-Erlebnisse zuletzt in der Liga. «Es ist doch total spannend, dieses Spiel wieder anzugehen.» Der in der Liga bislang noch sieglose Tabellen-Vorletzte trifft nur vier Tage nach dem Pokalduell in Mainz erneut auf den FSV, genießt aber dann Heimrecht.

Von dpa