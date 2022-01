Urteil: Stadt durfte Leiter des Gesundheitsamts feuern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landeshauptstadt Düsseldorf durfte dem Leiter ihres Gesundheitsamtes im vergangenen Jahr kündigen. Das hat das Arbeitsgericht in Düsseldorf am Freitag entschieden und mitgeteilt (Az.: 11 Ca 4335/21). Der Mediziner war 2012 ins Amt gekommen und ist Internist und Infektiologe. Entsprechend galt er als Fachmann in der Corona-Pandemie.

Von dpa