Vater findet schwerverletzten 37-Jährigen: Ermittlungen

Nach dem Auffinden eines schwerverletzten 37-Jährigen in Waldbröl im Oberbergischen Kreis hat die Polizei Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Mann sei am Mittwoch in seiner Wohnung von seinem Vater gefunden worden. Aktuell werde er intensivmedizinisch versorgt, teilte die Staatsanwaltschaft Bonn am Donnerstag mit. Wie es zu den schweren Verletzungen kam, war zunächst unklar. Die Suche nach einem möglichen Täter laufe. Eine Mordkommission übernahm den Fall.