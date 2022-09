Vater lebensgefährlich verletzt: Sohn festgenommen

Porta Westfalica (dpa/lnw)

Ein 29 Jahre alter Mann soll seinen 55-jährigen Vater in Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) lebensgefährlich verletzt haben. Der Sohn war nach der Tat am Dienstagabend zunächst geflohen, sei nach intensiven Fahndungsmaßnahmen unter anderem mit Hubschrauber und Hunden von Mindener Polizeibeamten am frühen Mittwochmorgen in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mit.

Von dpa