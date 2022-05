Verdacht auf Affenpocken bei Mann aus Aachen bestätigt

Aachen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen gibt es weitere bestätigte Affenpocken-Fälle. Bei einem 28 Jahre alten Mann aus Aachen sei die Krankheit nun diagnostiziert worden, teilte ein Sprecher der Städteregion am Montag mit. Zuvor hatte der 28-Jährige bereits als Verdachtsfall gegolten. Das Gesundheitsamt hatte daher bereits seit Mittwoch häusliche Isolierung angeordnet. Die Infektion sei nach bisherigen Erkenntnissen im Ausland erfolgt, teilte die Behörde mit. Enge Kontaktpersonen in der Städteregion gebe es nicht.

Von dpa