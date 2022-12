Verdacht der Erpressung: Polizei nimmt vier Männer fest

Hagen (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen nach Durchsuchungsaktionen in Bochum und Wuppertal vier Männer vorläufig festgenommen. Es gehe um den Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hagen, Gerhard Pauli.

