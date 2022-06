Verdacht des versuchten Mordes: Diesel-Dieb wird gesucht

Witten (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein mutmaßlicher Diesel-Dieb in Witten einen 65-jährigen Passanten überfahren und lebensgefährlich verletzt. Zuvor habe der Unbekannte mit seinem Wagen auf einen Polizisten zugehalten, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bochum am Freitag.

Von dpa