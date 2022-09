Verdächtiger nach tödlichem Angriff schweigt weiterhin

Münster (dpa)

Der Tatverdächtige im Fall des tödlichen Angriffs auf einen 25-Jährigen bei einer Christopher-Street-Day-Versammlung schweigt bisher weiter zu den Vorwürfen. Der Mann habe sich seit seiner Festnahme am Hauptbahnhof in Münster am Freitag nicht geäußert, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech am Samstag auf dpa-Anfrage. Der 20-Jährige werde am Mittag dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Münster habe einen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt.

Von dpa