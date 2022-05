Verdi kündigt nach Urabstimmung Streiks an Uni-Kliniken an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Beschäftigten an den sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen verschärfen ihren Arbeitskampf. In der von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi durchgeführten Urabstimmung sprachen sich die Beschäftigten mit einer Zustimmung von 98,31 Prozent für die Ausweitung der Streiks aus, nachdem die NRW-Landesregierung und der Arbeitgeberverband des Landes (AdL) ein 100-Tage-Ultimatum hatten verstreichen lassen. Das teilte Verdi auf einer Pressekonferenz am Montag mit.

Von dpa