Verdi ruft Amazon-Beschäftigte zu Arbeitsniederlegungen auf

Berlin (dpa)

Inmitten des Weihnachtsgeschäfts hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an mehreren Amazon-Standorten bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Dies gelte für die Beschäftigten in den Versandzentren in Bad Hersfeld, Dortmund, Graben bei Augsburg, Koblenz, Leipzig, Rheinberg und Werne, teilte die Gewerkschaft am Sonntag mit. Damit solle gegen «die unsozialen Praktiken des Onlinegiganten» protestiert werden. Zu den genauen Zeiträumen machte die Gewerkschaft keine Angaben. «Die Beschäftigten der verschiedenen Verteilzentren werden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne öffentliche Vorankündigung in Aktion treten», sagte Streikleiterin Monika Di Silvestre.

Von dpa