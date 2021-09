Verdi ruft zu Warnstreik auf: SPD-Chef kommt zu Kundgebung

Im Tarifkonflikt beim Handel in Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag sollen sowohl Beschäftigte des Einzelhandels als auch des Groß- und Außenhandels die Arbeit niederlegen. Zu einer Kundgebung am Vormittag (11.00 Uhr) in Dortmund werde auch der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans als Redner erwartet, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Verdi rechnet bei der Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug mit rund 2000 Teilnehmern.

Die Gewerkschaft fordert in beiden Branchen 4,5 Prozent mehr Gehalt, Lohn und Ausbildungsvergütung sowie zusätzlich 45 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Im Einzelhandel fordert Verdi außerdem ein Mindestentgelt von 12,50 Euro pro Stunde. Der Handelsverband NRW hält die Forderung für überzogen. Nach seinem Willen soll es - je nachdem, wie stark eine Firma durch die Pandemie unter Druck geraten ist - unterschiedliche Erhöhungsschritte geben. Am Freitag ist für den Groß- und Außenhandel die nächste Verhandlungsrunde angesetzt.