Vereinigung: Ende der Impfzentren überfordert Praxen nicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Arztpraxen werden durch den Wegfall der Corona-Impfzenten nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein nicht überfordert. «Das werden die Praxen sehr gut schaffen», sagte der Vorstandsvorsitzende der KV Nordrhein, Frank Bergmann, am Donnerstag in Düsseldorf. Er verwies darauf, dass bereits ein Großteil der Bevölkerung gegen Corona geimpft sei und inzwischen nicht mehr so viele Corona-Schutzimpfungen nachgefragt würden wie noch vor Monaten. Das Impfen gehöre zur Routine in den Praxen. Auch der jüngste Anstieg von Erkältungskrankheiten sei ein normales saisonales Geschehen in den Herbst- und Wintermonaten.

Von dpa