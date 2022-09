Verfolgungsjagd mit gestohlenem Firmenwagen: Fünf Verletzte

Wesel (dpa/lnw)

Bei einer Verfolgungsjagd mit einem im Kreis Wesel gestohlenen Firmenwagen sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Mann soll zuvor in ein Geschäft im Kreis eingebrochen sein und dort einen Tresor gestohlen haben, in dem sich der Autoschlüssel für einen Firmenwagen befunden habe, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem der mutmaßliche Dieb den Tresor mit dem restlichen Inhalt auf einer Wiese entsorgt habe, floh er demnach im Firmenwagen.

Von dpa