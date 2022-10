Verfolgungsjagd mit Polizei durch Innenstadt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Unbekannte haben sich in der Innenstadt von Mönchengladbach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In der Nacht auf Mittwoch war Polizisten in einem Streifenwagen ein Auto mit ungewöhnlicher Fahrweise aufgefallen, dessen Fahrer noch vor der Aufforderung zum Anhalten floh, wie die Polizei mitteilte. Im Laufe der Verfolgung konnten die unbekannten Insassen zunächst entkommen. Später in der Nacht war das Auto dann den Angaben zufolge in ein Verkehrsschild und eine Häuserwand gekracht, bevor es auf einem Parkplatz abgestellt wurde. Zeugen hatten dabei zwei Menschen mit einem Hund beobachtet.

Von dpa