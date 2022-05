Vergessene Künstler - Kritischer Blick auf erste documenta

Solingen (dpa)

Wenige Wochen vor dem Start der 15. Auflage der documenta wirft eine Ausstellung in Solingen einen kritischen Blick auf die Geschichte der weltweit wichtigsten Schau für zeitgenössische Kunst. In einem Gemeinschaftsprojekt haben das documenta archiv Kassel und das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen die Auswahl der Künstler für die erste documenta 1955 aufgearbeitet.

Von dpa