Vergleich: Fast 14 Prozent weniger Lehramtsabsolventen

In Nordrhein-Westfalen haben nach Angaben des statistischen Landesamtes im Jahr 2020 etwa 14 Prozent weniger Studierende ein Lehramtsstudium abgeschlossen als zehn Jahre zuvor. Laut einer aktuellen Statistik absolvierten im Jahr 2020 insgesamt 6794 Studierende das Lehramt-Staatsexamen oder einen Master of Education. Über 70 Prozent von ihnen seien weiblich, wie es in der Mitteilung von Montag hieß. Im Jahr 2010 waren es demnach 7862 Absolventen gewesen.

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel.

Die meisten Studierenden werden den Angaben zufolge für ihr Referendariat anschließend an ein Gymnasium oder an eine Gesamtschule gehen. Das sei der häufigste Abschluss unter den Absolventen, hieß es. Während männliche Studierende am zweithäufigsten einen Master für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen absolvierten, steht bei den weiblichen Studierenden der Master für Grundschulen an zweiter Stelle.