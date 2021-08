Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Dortmund-Mengede sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden, einer davon schwer. Sie wurden von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache waren am Montag drei Fahrzeuge in Höhe der Anschlussstelle Mengede in Fahrtrichtung Oberhausen kollidiert.