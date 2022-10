Verlängerungen von Thuram und Bensebaini schwierig

Mönchengladbach (dpa)

Abgänge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini in diesem Winter sind laut Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus eher unwahrscheinlich. «Es ist doch utopisch zu glauben, dass man für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, noch Unmengen bekommt. Da muss man abwägen zwischen dem, was ein Spieler dir ein halbes Jahr noch geben kann, zu dem, was er dir finanziell bringt», sagte Virkus der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa