Vermehrt Einbrüche und Vandalismus an Schulen

Oberhausen (dpa/lnw)

Seit mehreren Wochen bereiten der Polizei in Oberhausen viele Einbrüche und Vandalismus an Schulen, Kindergärten und Turnhallen der Ruhrgebietsstadt Sorgen. «Seit Anfang September haben wir eine extreme Häufung von Einbrüchen in Schulen und Kindergärten. Dabei geht es weniger um Diebstahl als um puren Vandalismus», sagte ein Sprecher der Oberhausener Polizei am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mehr als 25 Taten seien seit Anfang September registriert worden. Der gesamte Sachschaden liegt nach Polizei-Schätzungen mittlerweile im Bereich von 100.000 Euro.

Von dpa