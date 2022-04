Vermeintlicher Überfall: Videodreh sorgt für Polizeieinsatz

Beim Nachspielen eines Raubüberfalls auf einen Kiosk in der Gevelsberger Innenstadt ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen.

Vier junge Männer zwischen 16 und 22 Jahren hatten laut Polizei ein Video für ein Schulprojekt drehen wollen und dafür in der Nacht zum Donnerstag den Überfall auf einen Kiosk mit einer Schreckschusspistole dargestellt. Ein Zeuge habe gesehen, wie ein Mann eine Schusswaffe in der Hand hielt, und die Polizei gerufen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach seien die vier aus dem Kiosk herausgelaufen und hätten laut «Das ist ein Videodreh» gerufen, als mehrere Polizeiautos am vermeintlichen Tatort eintrafen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach Polizeiinformationen soll der Kioskbesitzer in den Videodreh eingeweiht gewesen sein. Nun werde geprüft, ob eine Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung einer Straftat vorliege. Die Schreckschusspistole sei beschlagnahmt worden.