Vermisster Angler aus Herford tot aus der Weser geborgen

Bücken (dpa)

Ein vermisster Angler aus Herford ist am Dienstag tot in der Weser im Landkreis Nienburg gefunden worden. Ein Sportbootfahrer entdeckte den Mann leblos am Ufer, wie die Polizei mitteilte. Der 57 Jahre alte Mann wurde demnach seit Samstag vermisst. Beamte zogen ihn am Dienstag aus dem Fluss.

Von dpa