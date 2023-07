Versicherer: Hohe Schäden durch Starkregen in NRW

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw)

Starkregen hat in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft in den vergangenen 20 Jahren Schäden in Höhe von 4,15 Milliarden Euro an Wohngebäuden angerichtet. Statistisch gesehen seien von 1000 Wohngebäuden 132 von einem Starkregenschaden betroffen gewesen, berichtete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in seiner Starkregenbilanz. Die Beseitigung der Folgen kostete demnach Hausbesitzer im Durchschnitt 9380 Euro.

Von dpa