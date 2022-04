Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Landtag: Poller-Anlage

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Sicherheitsmaßnahmen am Landtag von Nordrhein-Westfalen werden verstärkt. Vor der Neuwahl des Parlaments am 15. Mai soll der Einbau einer knapp 300.000 Euro teuren Poller-Anlage abgeschlossen werden, damit keine Fahrzeuge mehr unbefugt auf den Vorplatz fahren oder sogar direkt vor den Eingang rollen können, wie der Landtag am Montag mitteilte.

Von dpa