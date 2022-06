Versuchte Vergewaltigung in Kölner Krankenhaus

Wegen des Vorfalls vor den Personalumkleiden am Dienstagabend ermittelt die Polizei wegen einer versuchten Vergewaltigung. Der unbekannte Täter soll die Frau geschlagen und an ihrer Bekleidung gerissen haben. Wohl weil sie laut um Hilfe gerufen habe, habe er von ihr abgelassen und sei geflüchtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er soll 25 bis 30 Jahre alt sein.