Versuchter Raub: Polizei nimmt 14-Jährige fest

Weil sie eine Frau ausrauben wollte, hat die Polizei am späten Freitagabend nach einer jungen Tatverdächtigen gefahndet und die mutmaßliche Täterin anschließend auch überführt.

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Dabei handelte es sich den Angaben der Beamten zufolge um ein 14-jähriges Mädchen. Die Verdächtige hatte demnach versucht, am Viersener Bahnhof einer 46-jährigen Frau das Geld zu entreißen, das diese zuvor an einem Automaten abgehoben hatte - ohne Erfolg. Das Mädchen flüchtete zu Fuß und konnte im Rahmen einer eingeleiteten Polizeifahndung kurze Zeit später im Bereich eines Supermarktes angetroffen werden. Da sie bereits durch eine Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet worden war, nahmen die Beamten sie in Gewahrsam, hieß es abschließend.