Verteidiger fordert Freispruch für Dinslakener IS-Terrorist

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der wegen Mordes angeklagte IS-Terrorist Nils D. aus Dinslaken muss nach Ansicht seines Verteidigers freigesprochen werden. Nichts spreche dafür, dass er einen Gefangenen des IS in Syrien gefoltert und getötet habe, sagte Anwalt Lars Brögeler am Mittwoch in seinem Plädoyer am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Die Aussagen mehrerer Zeugen seien voller Widersprüche gewesen.

Von dpa