Verurteilter Priester geht in Revision

Köln (dpa)

Der katholische Priester, der am Freitag vom Landgericht Köln zu zwölf Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden ist, hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das sagte am Mittwoch ein Gerichtssprecher. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte berichtet. Der Verteidiger des Priesters hatte in seinem Plädoyer eine Haftstrafe von maximal acht Jahren gefordert.

Von dpa