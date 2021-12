Verwaltungsgericht übt ungewohnt scharfe Kritik am Land

Düsseldorf (dpa/lnw)

In ungewohnt scharfer Form hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf das Land wegen einer nicht akzeptierten Entscheidung zu Corona-Hilfen kritisiert. «Das Land Nordrhein-Westfalen hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf mit einer Vielzahl von Anhörungsrügen und etlichen Befangenheitsanträgen überzogen, nachdem das Gericht in Corona-Soforthilfeverfahren eine Kostenentscheidung zu Lasten des Landes getroffen hatte», heißt es in einer Mitteilung des Gerichts von Montag. Die Anträge des Landes seien mit Beschlüssen des Gerichts vom heutigen Tage sämtlich zurückgewiesen worden, heißt es weiter.

Von dpa