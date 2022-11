Veterinär ertränkt Ferkel bei Tönnies

Gütersloh

Der Kreis Gütersloh hat zwei Amtsveterinäre fristlos entlassen. Einer hatte in der Fleischfabrik Tönnies drei Ferkel in einem Eimer Wasser ertränkt, der andere soll tatenlos zugesehen haben. Letzterer muss nun doch vorläufig weiterbeschäftigt werden, entschied am Donnerstag ein Gericht.

Von Christian Althoff