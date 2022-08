VfB plant gegen Köln mit Kalajdzic und Sosa, Tiago fällt aus

Stuttgart (dpa/lnw)

Ob die beiden Wechselkandidaten Sasa Kalajdzic und Borna Sosa am Sonntag für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im Spiel beim 1. FC Köln auflaufen werden, ist offen. «Stand jetzt sind sie dabei. Wir wissen aber auch, wie dynamisch das Fußballgeschäft sein kann», sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag. Laut dem 44-Jährigen haben beide Spieler auch das «Mindset», um am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf dem Platz stehen zu können. «Es ist keine einfache Situation, aber ich bin optimistisch.»

Von dpa