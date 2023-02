VfL Bochum geht gegen Tickethandel am Schwarzmarkt vor

Bochum (dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat gegen die Verstöße beim Tickethandel am Schwarzmarkt erneut rechtliche Schritte gegen die Verursacher eingeleitet und die Fans vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag vor gefälschten Tickets gewarnt. So habe man im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund am 8. Februar bis zu 100 gemeldeter Fälle von gefälschten, manipulierten oder mehrfach kopierten Tickets registriert. «Die dem VfL Bochum vorliegenden Informationen zu diesen Betrugsfällen wurden zwecks Durchsetzung rechtlicher Schritte an die damit betraute Anwaltskanzlei weitergeleitet», teilte der Club am Dienstag mit.

Von dpa