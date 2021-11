Video zeigt Gewalt in U-Bahn: Polizei warnt und fahndet

Unbekannte haben in Duisburg in einer U-Bahn drei Mädchen (12/13/14) attackiert und leicht verletzt. Ein Video des Vorfalls verbreitet sich laut Polizei derzeit im Internet. Die Polizei warnte vor dem Film als private Fahndung. «Ermittlungen sollten stets in den Händen der Polizei bleiben.» Die Beamten sichteten gerade Beweismaterial.

Laut Polizei fuhren die Mädchen Richtung Stadtmitte, als sich ihnen eine Gruppe von Teenagern näherte. Drei Mädchen und zwei Jungen hätten auf die Mädchen eingeschlagen und sie an der Kleidung und den Haaren durch den Waggon aus der Bahn gezogen. An der Haltestelle soll die Gruppe weiter auf sie eingetreten haben und dann über die Treppe in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. In der kurzen Videosequenz sind die Vorkommnisse im Waggon zu sehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.