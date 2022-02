Videos deuten in Totschlagsprozess auf Notwehr hin

Köln (dpa/lnw) — Überwachungsvideos deuten in einem Totschlagsprozess am Landgericht Köln auf Notwehr hin. Seit Donnerstag steht ein 22 Jahre alter Mann vor dem Gericht, der am Morgen des 26. Juni 2021 auf der Partymeile Hohenzollernring in der Kölner Innenstadt einen Kontrahenten mit vier Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben soll. Laut Anklage überlebte der 24-Jährige nur dank einer Notoperation.

Von dpa