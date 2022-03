Viel Sonne in NRW, nachts leichter Frost

Offenbach (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen steigen am Dienstag und Mittwoch die Temperaturen bei viel Sonnenschein, während es nachts noch bei Minusgraden zu leichtem Frost kommen kann. Auf neun bis zwölf Grad könne das Thermometer am Dienstag klettern, teilte der Deutsche Wetterdienst aus Offenbach mit. In der Eifel sind zunächst starke Böen möglich, die am Nachmittag nachlassen. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es niederschlagsfrei, die Temperaturen fallen auf plus zwei bis minus drei Grad.

