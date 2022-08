Viel Sonne in NRW: Temperaturen steigen über 30 Grad

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen bleibt es in den kommenden Tagen weiter trocken und sonnig. Wegen der Trockenheit herrsche vor allem im Süden weiter eine hohe Waldbrandgefahr der Stufe 4, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Essen mit. Dazu werden steigende Temperaturen erwartet: Am Dienstag können bereits Werte bis 30 Grad Celsius erreicht werden. Dazu gibt es viel Sonnenschein, am Nachmittag ziehen einige Quellwolken auf.

Von dpa