Viele Mütter von Kindern im Vorschulalter arbeiten Teilzeit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fast jede zweite Mutter mit Kind oder Kindern im Vorschulalter ist im Jahr 2021 erwerbstätig gewesen. Allerdings lag die Teilzeitquote bei diesen Frauen im Gegensatz zu den Männern weiter hoch. So waren drei von vier Müttern (74,9 Prozent) mit noch nicht schulpflichtigen kleinen Kindern 2021 teilzeitbeschäftigt, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Bei den Vätern arbeiteten lediglich 9,2 Prozent in Teilzeit.

Von dpa