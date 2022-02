Vier Jahre Haft für Messerattacke auf eigenen Bruder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen einer Messerattacke auf den eigenen Bruder ist ein 24-Jähriger in Düsseldorf zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Aber nicht wie zunächst angeklagt wegen versuchten Mordes, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem wurde seine Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet. «Er hat zwar mit Tötungsvorsatz gehandelt, aber als die Klinge nach den ersten Stichen abbrach, von dem 34-jährigen Opfer abgelassen», erklärte der Vorsitzende Richter Rainer Drees am Mittwoch am Landgericht Düsseldorf.

Von dpa