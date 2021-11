Vier Jahre Haft für mutmaßlichen Terroristen gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Bundesanwaltschaft hat für einen mutmaßlichen Terroristen der islamistischen Al-Nusra-Front vier Jahre Haft gefordert. Die Zeit, die der 30-Jährige im Senegal in Untersuchungshaft verbracht habe, sei ihm dabei doppelt anzurechnen, beantragte der Vertreter der Bundesanwaltschaft am Montag im Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Das Urteil könnte am 7. Dezember verkündet werden, sagte eine Gerichtssprecherin.

Von dpa