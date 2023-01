Vier Jahre Haft und Unterbringung nach Banküberfall mit Säge

Bielefeld (dpa/lnw)

Wegen eines Banküberfalls mit einer Säge als Tatwaffe hat das Landgericht Bielefeld einen 26-Jährigen am Mittwoch zu einer vierjährigen Haftstraße verurteilt. Außerdem ordneten die Richter die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Von dpa