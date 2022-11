Vier Katzen aus Langenfeld gewinnen «Petfluencer Award»

Köln (dpa/lnw)

Katzenexperten und Katzenfans haben in Köln die erfolgreichsten Stubentiger in sozialen Netzwerken gekürt. Den Titel «Petfluencer des Jahres» gewannen dabei die Katzen Fritz, Frederic, Kleine und Lissy aus Langenfeld im Rheinland, deren Halter Nils Jacobi seine Fans mit Fotos und Videos von seinen Lieblingen auf den Kanälen TikTok und Instagram versorgt. Der Publikumspreis ging an die Euskirchenerin Jessica Lorente und ihre Kätzchen Michu und Nela.

Von dpa