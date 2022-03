Vier Menschen bei Auffahrunfall an Ampel verletzt

Gütersloh (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat stehende Fahrzeuge an einer roten Ampel in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) zu spät gesehen und ist ihnen von hinten aufgefahren. Dabei wurden vier Menschen im Alter zwischen 21 und 25 Jahren verletzt - darunter auch der Unfallverursacher. Retter brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Drei Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa