Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Voerde (Niederrhein) (dpa/lnw)

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Voerde (Kreis Wesel) verletzt worden - zwei von ihren schwer. Bei einer 92-jährigen Frau sei Lebensgefahr nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit. Ein 68-Jähriger war demnach am Freitagnachmittag mit seinem Wagen an eine Kreuzung gefahren und hatte zunächst bei Rot angehalten. Wie Zeugen aussagten, fuhr er - noch bei Rotlicht - dann doch in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto eines 28-Jährigen.

