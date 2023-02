Vierjähriger tödlich von Bus erfasst: Zeugen unter Schock

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein vier Jahre alter Junge ist in Düsseldorf von einem Bus angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei am Sonntagmittag. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei der Junge in Richtung einer Bushaltestelle gelaufen. An der Bordsteinkante sei er dann aber gestürzt und auf die Fahrbahn gefallen. Dort habe ihn ein einfahrender Bus erfasst, den ein 61-Jähriger steuerte.

Von dpa