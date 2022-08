Völler mahnt trotz Bayer-Fehlstarts zur Ruhe

Hamburg (dpa)

Null Punkte, drei Pleiten, Pokal-K.o. und Tabellenvorletzter: Trotz des unverhofften Fehlstarts rät Rudi Völler den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, die Ruhe zu bewahren. «Vor ein paar Wochen wurden wir noch abgefeiert, jetzt müssen wir da durch», sagte der 62 Jahre alte ehemalige Bayer-Sportdirektor und -Geschäftsführer am Montagabend am Rande des «Sport Bild»-Award in Hamburg. Der 90-malige Nationalspieler und Weltmeister von 1990 wurde bei der Veranstaltung für sein Lebenswerk geehrt.

Von dpa