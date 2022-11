Vogelspinne im Botanischen Garten entdeckt

Bonn (dpa/lnw)

Eigentlich sollten bei den Botanischen Gärten in Bonn Pflanzen im Mittelpunkt stehen - nun hat eine vermutlich dort ausgesetzte Vogelspinne für Aufregung gesorgt. Ein Schülerpraktikant habe sie vergangene Woche beim Zusammensammeln von Blättern im Tropenhaus entdeckt, sagte die wissenschaftliche Leiterin der Gärten, Cornelia Löhne, am Mittwoch. Für den Jungen blieb es demnach beim Schreck - die Spinne ist für Menschen harmlos. Sie wäre aber nicht das erste Tier, das in den Gärten ausgesetzt wird und den Verantwortlichen zu schaffen macht. Zuvor hatte der «General-Anzeiger» berichtet.

Von dpa