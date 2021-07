Volleyball-Nationalmannschaft spielt gegen die Niederlande

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Männer trägt vor der Europameisterschaft noch zwei Test-Länderspiele in Düren aus. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Andrea Giani am 27. August (17.30 Uhr) und am 29. August (15.00 Uhr) auf die Niederlande. Bei der EM vom 1. bis 19. September in Estland, Polen, Tschechien und Finnland tritt die deutsche Mannschaft in der Vorrunde gegen Estland, Lettland, Frankreich, die Slowakei und Kroatien an.